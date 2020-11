Bientôt un Forum commercial Iran-Europe: l’évènement est une super occasion pour l’échange des idées entre les entreprises iraniennes et européennes

Une grande conférence sur les relations commerciales et économiques entre l'Iran et l'UE se tiendra en ligne du 14 au 16 décembre de cette année.



Lors de l'événement, les entreprises iraniennes et européennes auront l'occasion d'échanger des idées et des expériences, d'identifier leurs partenaires commerciaux potentiels et de communiquer avec eux.

Cette conférence de trois jours est organisée en coopération avec l'Organisation de développement du commerce d'Iran, le Centre du commerce international de l'Union européenne et l'Institut italien Ambrosetti, ainsi qu'avec le soutien du Centre international pour l'interaction scientifique et technologique sous la direction du vice-président pour la science et la technologie.



Les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur le site https://www.europeiranbusinessforum.com/.

