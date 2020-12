L'Iran accueille le 8e Congrès international de Nanoscience

Le secrétaire scientifique du 8e Congrès international de nanoscience a déclaré: "Ce congrès se tiendra en coopération avec l'Association iranienne de nanotechnologie et avec la participation de chercheurs et d'experts internationaux les 17 et 18 février 2021. La nano-chimie, la nano-médecine, la nano-physique et la nano-technologie constituent les axes principaux de ce Congrès international."

"Dans la liste des conférenciers de ce Congrès scientifique, l'on peut distinguer le nom des grands professeurs des universités américains, allemands et britanniques. En marge du Congrès, des ateliers de formation auront lieu en présence de chercheurs de premier plan issus du monde entier.", a ajouté le Dr. Mahmoud Reza Jafari.

Le 31 décembre 2020 est le dernier délai pour la soumission des articles à cet évènement scientifique internationale dans le domaine de nanoscience. Les intéressés peuvent communiquer via le courriel ( cong.icnn2021@mums.ac.ir ) ou visiter le site https://icnn2021.congressapp.ir/ pour recevoir plus d'information sur le 8e Congrès international de nanoscience.

L'Université des sciences médicales de Machhad avec plus de 9 000 étudiants et divers centres de recherche est considérée comme le centre médical du nord-est de l'Iran.

