L’Iran produit 250-300 kg d'uranium enrichis par mois, selon le porte-parole du gouvernement

En ce qui concerne le martyre du Dr. Fakhrizadeh, Ali Rabiei a déclaré que les terroristes n'atteindraient certainement pas leurs objectifs. «Nos connaissances nucléaires et de défense ne sont ni assassinées ni irréversibles. Notre peuple n'a pas été affecté par les opérations psychologiques de cet assassinat et, comme leur comportement l'a montré ces jours-ci, il est devenu plus intelligent et plus uni dans l'intérêt national et contre les vrais ennemis de notre nation.»

