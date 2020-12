Instagram supprime les publications soutenant le scientifique iranien assassiné Mohsen Fakhrizadeh

Les militants des médias sociaux ont exprimé leur colère face à la décision biaisée d'Instagram de supprimer les publications qui montrent des regrets pour le martyre ou soutiennent Fakhrizadeh.

Vendredi, la voiture de Fakhrizadeh a été la cible d'une explosion et d'un feu de mitrailleuse à Absard de Damavand, à 40 kilomètres à l'est de Téhéran.

Le scientifique nucléaire et l'un de ses compagnons ont été immédiatement emmenés dans un hôpital voisin mais il n'a pas pu être sauvé.

Des témoignages oculaires ont confirmé que la voiture de Fakhrizadeh avait été attaquée d'abord par une explosion, puis par des terroristes qui avaient pulvérisé des balles sur sa voiture.

Au début de 2018, les sources israéliennes avaient reconnu que le Mossad avait tenté d'assassiner un scientifique nucléaire iranien, mais son opération avait échoué.

Selon certains médias, le Mossad avait eu accès au nom de Fakhrizadeh via une liste de l'ONU qui le désignait comme un scientifique principal du Centre de recherche en physique du ministère iranien de la Défense.

Dans un mouvement similaire en janvier 2020, la plate-forme américaine de partage de photos et de vidéos, Instagram, avait également purgé contre les utilisateurs réagissant à l'assassinat américain de l'icône iranienne de la lutte antiterroriste, le lieutenant-général Qassem Soleimani.

Instagram avait soit supprimé les comptes appartenant à de nombreux Iraniens, qui utilisaient le service de réseau social pour communiquer leur dévastation face à la tragédie, soit éliminé le contenu pertinent publié par eux.

Le lieutenant-général Soleimani a été assassiné lors d'une frappe de drone américain sur l'aéroport international de Bagdad en Irak le 3 janvier 2020.

La frappe aérienne a également martyrisé le commandant adjoint des Forces de mobilisation populaire irakiennes, Abu Mahdi al-Muhandis. Les deux ont été martyrisés lors d'une frappe aérienne américaine qui a ciblé leur véhicule sur la route de l'aéroport.

Cinq militaires iraniens et cinq irakiens ont été martyrisés par les missiles tirés par le drone américain sur l'aéroport international de Bagdad.

Le 8 janvier et après la cérémonie funéraire du général Soleimani, la Force aérospatiale du CGRI a lancé de lourdes attaques de missiles balistiques sur la base aérienne américaine d'Ein Al-Assad dans le sud-ouest de l'Irak près de la frontière avec la Syrie et une base aérienne américaine à Erbil en représailles à l'assassinat américain de Général Soleimani.

Ein Al-Assad est une base aérienne avec une piste de 4 km à 188 m d'altitude du niveau de la mer, qui est la principale et la plus grande base aérienne américaine en Irak. Selon les premiers rapports, les systèmes radar et les boucliers de défense antimissile d'Ein Al-Assad n'ont pas réussi à faire fonctionner et à intercepter les missiles iraniens.

Des rapports non officiels ont déclaré que les systèmes de radar central de l'armée américaine à Ein Al-Assad avaient été bloqués par la guerre électronique.

La deuxième attaque de représailles du CGRI visait une base militaire américaine près de l'aéroport d'Erbil dans la région du Kurdistan irakien lors de la deuxième étape de l'opération de représailles Martyr Soleimani.

L'Irak a déclaré que les attaques n'avaient pas fait de ravages sur ses hommes de l'armée stationnés dans ces deux bases. L'armée américaine avait bloqué l'entrée d'Ein Al-Assad à tout le monde, y compris l'armée irakienne.

