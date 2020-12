Lutte anti-stupéfiant irano-italienne : les deux parties plaident pour l’élargissement des coopérations

Selon l'IRNA, le général Majid Karimi s’exprimant lors d'une réunion mercredi 2 décembre à Téhéran avec Salvadore Labarbra, le nouvel officier de liaison de la police italienne anti-stupéfiant en Iran, a souligné la bonne relation constructive entre les deux pays dans le domaine de la coopération policière et a ajouté : « Nous pouvons profiter de l'occasion pour réussir dans la lutte contre le trafic et le transit des drogues. »

Il a en outre souligné la nécessité d'améliorer le niveau de coopération bilatérale avant d’indiquer : « Le renforcement du niveau de coopération entre les deux pays grâce à l'échange d'expériences, à l'utilisation des capacités potentielles et existantes, peuvent aider considérablement à la lutte contre la contrebande d'opium à l’échelle régionale et internationale. »

Présent au rendez-vous, le général Fabio Bernardi, ancien officier de liaison italien anti-stupéfiant en Iran, tout en appréciant et en remerciant pour sa part le chef de la police anti-drogue iranienne pour avoir accepté sa demande en cette période de confinement pour cause de l'épidémie de coronavirus , a souligné l'étroite relation policière entre les deux parties et a ajouté: « Nous voulons accroître la coopération. En collaboration avec la police anti-drogue de la NAJA, nous travaillerons à lutter contre le transit et le trafic de drogue au niveau international.

