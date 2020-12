Malgré les pressions et les sanctions, la marche en avant de l’Iran se poursuit dans tous les domaines (Rohani)

Hassan Rohani a poursuivi : «Pourtant nous pensons qu'avec la défaite de cette guerre et l’échec de la politique de pression maximale, la situation sera différente l'année prochaine. Non parce qu’il s’agissait des politiques erronées trumpiennes contre l’Iran ! Tout un gouvernement (républicain ou démocrate) au pouvoir aux États-Unis finissait par se rendre au peuple iranien en raison de l'échec fatal de la guerre économique et de la pression maximale.