Fakhrizadeh victime du terrorisme: Le monde doit obliger les auteurs et commanditaires à répondre de leurs actes (Ambassade d’Iran à La Haye)

Téhéran (IRNA)- « L’Iran s’attend à ce que tous les pays du monde, en particulier des pays comme les Pays-Bas, qui se posent en défenseur des droits de l’homme, de l'Etat de droit et la lutte contre l'impunité, prennent l’initiative de condamner explicitement cette violation odieuse du droit international (qu’est l’assassinat ciblé du haut physicien atomiste iranien) et d’en obliger les auteurs et les commanditaires à répondre de leurs acte devant la Justice. «

Selon l'IRNA, l'ambassade de la République islamique d'Iran à La Haye, réagissant à la mort en martyr de Mohsen Fakhrizadeh, le chef de l'Organisation iranienne pour la Recherche et l'Innovation du ministère de la Défense et un éminent scientifique iranien, a avancé diverses preuves qui prouvent que le régime sioniste était à l'origine de cet acte terroriste. L'ambassade iranienne aux Pays-Bas, se référant à l'antécédent du régime israélien dans l'assassinat d'autres scientifiques nucléaires iraniens et aux tentatives de ses auteurs de saper le programme nucléaire iranien, y compris à travers le virus destructeur Stuxent, a révélé des traces de l'implication du régime sioniste dans cet assassinat lâche.