Zarif affirme que l'Iran remplira ses engagements dans le cadre du JCPOA si les Européens et les États-Unis respectent l'accord nucléaire

S'adressant à la 6e édition des Dialogues méditerranéens (Rome MED 2020) par vidéoconférence jeudi, Zarif a souligné que Téhéran ne tiendra pas de nouvelles discussions sur ce qui a déjà été convenu dans le JCPOA. Dénonçant la violation par les États-Unis de l'accord nucléaire de 2015, Zarif a déclaré: «Washington a enfreint les résolutions du Conseil de sécurité (de l'ONU) et l'administration Trump est un régime voyou. Washington doit mettre fin à la violation du JCPOA. » Il a également réaffirmé que l'Iran respectera ses engagements dans le cadre du JCPOA si les Européens et les États-Unis honorent l'accord nucléaire.

Le haut diplomate iranien a en outre dénoncé les crimes que le régime saoudien et ses alliés arabes et occidentaux ont commis contre le Yémen. «L'Occident vend des armes à (certains) États du golfe Persique pour soutenir la guerre contre le Yémen. Ils (les Occidentaux) ont soutenu l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi et continuent de soutenir le terrorisme israélien « , a déploré Zarif. Dans son discours, Zarif a également condamné l'assassinat de l'éminent scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh comme un acte d'agression international, affirmant que l'Iran attend toujours que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne condamnent l'attentat. Dialogues méditerranéens est l'initiative de haut niveau annuel promu par le Ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale et l'ISPI (Institut italien d'études politiques internationales). commentaires

