Tous les groupes terroristes de la région sont diplômés des madrasas saoudiennes (Téhéran)

Dans un tweet jeudi, Saeed Khatibzadeh a écrit: "Pendant des décennies, le wahabisme - nourri par les puissances coloniales - a été * la * source du sectarisme, de la haine et du terrorisme dans notre région - et au-delà."

"La réalité: chaque groupe terroriste de notre région est diplômé des madrasas financées par l'Arabie saoudite", a-t-il ajouté. "Aucune quantité d'obscurcissement saoudien ne peut cacher cette horrible réalité", a souligné Khatibzadeh.

Le diplomate iranien a poursuivi en disant: "Leurs atrocités au #Yémen et la tristement célèbre affaire Khashoggi ne sont que quelques-unes de leurs autres cascades."

"Le dernier en date: se tenir aux côtés du principal État sponsor du terrorisme contre les Palestiniens", a-t-il ajouté, en disant: "Les Saoudiens doivent changer de cap. La politique d'allumage des tensions n'est plus tenable."

Son tweet est venu lorsque le ministre d'État saoudien des Affaires étrangères, Adel Aljubeir, a écrit dans de récents tweets: "Le ministre iranien des Affaires étrangères Zarif est désespéré de blâmer le Royaume pour tout ce qui se passe de négatif en Iran. Va-t-il nous blâmer pour le prochain tremblement de terre ou inondation?"

«Ce n’est pas la politique de l’Arabie saoudite de se livrer à des assassinats, contrairement à l’Iran, qui le fait depuis la révolution de Khomeiny en 1979.

Demandez-nous, et demandez à de nombreux autres pays qui ont perdu beaucoup de leurs citoyens à cause du comportement criminel et illégal de l’Iran! », a-t-il affirmé.

