L’assassinant d’un scientifique iranien est un signe de l'échec des ennemis jurés de la nation iranienne (Rouhani)

Mohsen Fakhrizadeh, chef de l’Organisation pour l’innovation et la recherche défensive du ministère iranien de la Défense, a été la cible d’une attaque terroriste à plusieurs volets perpétrée par un certain nombre d’assaillants dans la ville d’Absard, dans le comté de Damavand, dans la province de Téhéran, le 27 novembre.

Mercredi, l’administration iranienne a déclaré que le ministère du renseignement du pays avait identifié les personnes impliquées dans l’assassinat de Fakhrizadeh.

Sans aucun doute, cet incident terroriste est un signe de l'échec des ennemis jurés de la nation iranienne à contrecarrer le mouvement scientifique et de recherche lancé par nos scientifiques », a déclaré le président iranien lors d'un appel téléphonique avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, sur Jeudi, soulignant que «le gouvernement iranien se réserve le droit de venger ce martyr en temps voulu».

«L'assassinat de ce scientifique était un crime grave et un acte inhumain.»

Ailleurs dans son appel téléphonique, Rouhani a souligné la coopération en cours entre l'Iran et la Turquie voisine, disant: «Les deux pays sont déterminés à développer des relations économiques et commerciales, mais malheureusement, les sanctions américaines nous ont empêchés de le faire et ne nous permettent pas de poursuivre la coopération commerciale, économique et bancaire de manière simple.»

Le président iranien a également souligné la nécessité d'une plus grande convergence et collaboration entre l'Iran et la Turquie, en particulier sur les questions d'intérêt international, en disant: «L'Iran et la Turquie peuvent réduire les divisions dans le monde musulman grâce à des consultations et à la coopération et peuvent inviter la Oummah islamique à l'unité.»

Le président turc, pour sa part, a exprimé ses condoléances au gouvernement et à la nation iranienne pour l’assassinat de Fakhrizadeh et a également exprimé ses condoléances à sa famille tout en condamnant vigoureusement cet acte de terrorisme.

"Il ne fait aucun doute que cette attaque terroriste a visé la paix et la tranquillité dans notre région", a déclaré le président turc. Erdogan a exprimé l'espoir que les auteurs de cet assassinat seront identifiés dès que possible et traduits en justice.

«J'espère que les complots éclos par les cernes qui veulent semer l'instabilité dans notre région seront contrecarrés», a ajouté Erdogan.

