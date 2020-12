L'Organisation de Coopération de Shanghai condamne l'assassinat du martyr Fakhrizadeh

L'organisation intergouvernementale a déclaré dans un communiqué qu'elle condamnait l'assassinat du scientifique iranien, Mohsen Fakhrizadeh, perpétré le 27 novembre à Téhéran.

Dans cette déclaration, l’Organisation de Coopération de Shanghai a exprimé ses condoléances au Gouvernement de la République islamique d’Iran et à la famille du martyr Fakhrizadeh.

L'OCS condamne fermement toutes les actions déstabilisatrices dans la région, ainsi que le terrorisme, sous quelque forme que ce soit, indique toujours le texte.

Selon l'organisation, de telles actions sont non seulement contraires à toutes les normes des relations intergouvernementales et du droit international, mais encore menacent la paix et la stabilité dans une région déjà fragile.

L'OCS a exprimé l'espoir de voir les auteurs de cette attaque lâche être identifiés et traduits en justice.

Le Dr Mohsen Fakhrizadeh, vice-ministre iranien de la Défense et chef de l'Organisation pour la Recherche et l'Innovation du ministère de la Défense, qui a été décrit par le Leader de la Révolution islamique comme un « éminent scientifique en sciences nucléaires et en Défense » a été tué en martyr, vendredi soir 27 novembre 2020 sur le boulevard Chahid Mostafa Khomeini d’Absard, dans la région de Damavand près de Téhéran. Il a été visé lors d'une opération terroriste perpétré par les mercenaires criminels à la solde d’Israël.

Un grand nombre de pays et de personnalités ont condamné l’assassinat du défunt martyr Mohsen Fakhrizadeh.

