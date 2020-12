Industrie maritime: le complexe iranien de la construction navale, un pionnier au Moyen-Orient

Compte tenu de la position particulière de l'industrie pétrolière en Iran, du champ pétrolifère unique du golfe Persique, des pays côtiers et du trafic multiple de navires pétroliers vers la région, au stade initial afin de créer des installations pour la fabrication de petits et moyens navires, le Complexe iranien de la construction navale et des industries offshore (ISOICO), la plus grande construction navale du Moyen-Orient, filiale de l'Organisation de développement et de rénovation industrielle d'Iran (IDRO), a été créée en 1973 dans une zone de 1100 hectares, à 37 km à l'ouest de Bandarabbas.

La construction navale offshore a des impacts directs et indirects sur les progrès du savoir-faire technologique d'autres industries du comté, de sorte qu'elle est considérée comme une industrie stratégique dans le monde entier.

Au cours des dernières années, le complexe a fait des progrès remarquables dans le domaine de la réparation des grands navires, y compris des pétroliers, et aujourd'hui, compte tenu de la localisation des connaissances dans ce secteur, il peut constituer un concurrent sérieux pour d'autres pays.

