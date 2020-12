Internet haut débit : plus de 80 millions d’abonnés en Iran

Téhéran (IRNA)- D’après les derniers décomptes du ministère des Technologies de l'information et des télécommunications, plus de 80 millions d’abonnés bénéficient d’un accès à l’Internet haut débit en Iran. Un chiffre en hausse de 10 millions en moins un an.

Le déploiement de l’Internet haut débit s'est accéléré ses dernières années en Iran. Les derniers chiffres du ministère des Technologies de l'information et des télécommunications révèlent que l’Iran compte de 9,479 millions d’abonnés à Internet à large bande fixe et près de 76,531 millions d’abonnés à Internet à large bande mobile. Ainsi, le taux de pénétration des services d'accès Internet haut débit en Iran a atteint 102%. Il convient de noter qu'en 2016, le nombre d'abonnés Internet haut débit en Iran s'élevait à 42 millions et le taux de pénétration des services d'accès Internet haut débit dans le pays était de 53%. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

