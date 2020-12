Des concours sont organisés avec la participation de 401 participants de 79 pays dans des sections standard, innovantes et individuelles.

Mardjan Salahshuri, Nastaran Maleki, Narjes Sharifi et Sakineh Hushangi Mah ont atteint la finale du Championnat du monde féminin, et parmi les hommes - Amir Reza Mehraban, Hamid Nazari, Mohammad Tagi Khatami, Nader Khodamradi et Hedayat Arianfar.

