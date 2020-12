Une présence active de l'Iran dans les comités spécialisés de l'Organisation mondiale du tourisme

Qasemi, qui a représenté l'Iran en tant que l'un des six principaux États membres à la première réunion du Groupe de travail pour l'amélioration du cadre juridique des membres associés de l'Organisation mondiale du tourisme, a ajouté: L'Iran a réussi à devenir membre de deux comités spécialisés au sein de cette organisation sous le titre «Le Comité de formation en tourisme virtuel» et le «Comité de rédaction de codes mondiaux pour protéger les touristes», ajoutant qu'il s'agit de la troisième présence iranienne dans le cadre des comités spécialisés de l'Organisation mondiale du tourisme au cours des trois derniers mois.

Il a ajouté qu'en plus de sa récente adhésion aux comités spécialisés susmentionnés, le Ministère du patrimoine culturel, du tourisme et de l'artisanat s'était joint au cours des dernières années au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme en tant que pilier le plus important de la prise de décision dans cette organisation et membre du comité d'examen des membres associés.

Selon Qasemi, l'adhésion associée à l'Organisation mondiale du tourisme, en plus de l'adhésion à part entière et de l'adhésion continue, est l'un des principaux types d'adhésion à cette organisation, ajoutant que ce type d'adhésion vise à aider le tourisme durable à travers le monde en utilisant les connaissances et l'innovation pour rendre le tourisme plus responsable et compétitif conformément aux normes mondiales formulées dans l'éthique du tourisme et aux objectifs et principes des Nations Unies.

