Un court métrage iranien participera au festival américain «FFTG Awards»

«The Bubble» est l'histoire d'un homme qui quitte son pays sans surveillance et ignorant, et en exil sa mère ne répond pas à ses appels.

Le film montre une histoire d'errances humaines dans un pays étranger, une histoire de destin, d'itinérance et de lutte pour trouver un moyen de continuer à vivre, mais le chagrin de la séparation de la patrie et de la vie en tension est destructeur.

Le court-métrage de 21 minutes a été tourné en Turquie et en Iran et a été nominé pour le jury officiel et les prix FFTG aux États-Unis.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**