Les coopérations universitaires Iran-Italie

Ce mémorandum comprend la coopération conjointe dans le domaine des programmes d'enseignement et des recherches axées sur la physique médicale.

La coopération scientifique et de recherche conjointe, l'échange de professeurs, de chercheurs et d'étudiants, l'utilisation conjointe de laboratoires, d'instituts de recherche et de bibliothèques et la participation des deux parties à des réunions, conférences et colloques sont quelques-unes des dispositions de ce mémorandum irano-italien.

Afin d'augmenter les échanges scientifiques internationaux, l'Université Hakim Sabzevari a déjà signé des protocoles d'accord avec les universités françaises Lyon et Paris XIII.

L'Université Hakim Sabzevari qui se trouve à la ville de Sabzevar dans la province de Khorassan Razavi, avec environ 9 000 étudiants, compte 10 facultés, 33 départements, 139 disciplines en licence, master et doctorat.

Depuis quelques années, un département de langue et littérature françaises est créé à l'Université Hakim Sabzevari qui joue un important dans le développement de la francophonie dans cette région au nord-est d'Iran.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench