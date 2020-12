Le cinéma iranien en route vers l'Angleterre, l'Italie, le Portugal et la Serbie

Le film « Blaireau » réalisé par Kazem Mollai et produit par Sina Saaeidian, sera projeté dans la section principale du 74e Festival International du Film italien de Salerno poursuivant sa présence sur les scènes cinématographiques mondiales. « Blaireau » est l'histoire d'une femme nommée Soudeh Charifzadegan, interprétée par Vichka Asayech, qui fait dans le film face à un défi difficile qui perturbe sa vie privée juste avant son remariage.

Le 74e Festival du film de Salerne se tiendra en ligne à Salerno en Italie, du 7 au 12 décembre 2020, pour cause du coronavirus.

Trois prix internationaux pour « Ici Et Là ». Le film d'animation « Ici Et Là », réalisé par Lida Fazli et produit par le Centre pour le développement du cinéma documentaire et expérimental, a remporté trois prix dans des festivals internationaux. Le court film d’animation a remporté le prix du meilleur film d'animation au festival « Scrittura e Imagine » en Italie et au festival du film de Chorta au Portugal.

Il a également décroché le prix spécial des Films pour Enfants et Adolescents au Festival serbe. Il avait précédemment remporté le prix UNICEF de la biennale d'animation slovaque « Bratislava ».

Le synopsis du film d'animation se lit comme suit : «Aucune frontière ne peut empêcher la formation d'amitiés et d'amour entre les enfants. Je souhaite que le monde des adultes soit aussi plein de paix et d'amitié que le monde des enfants. »

Sachez également que « Les moutons nous avaleront » est route pour l'Angleterre.

Le court métrage « Les moutons nous avaleront », co-réalisé par Mostafa Rostampour et Atefeh Rezaian, participe à la première édition de la compétition de films « Minute Shorts » au Royaume-Uni. Ce festival se tiendra en ligne du 10 au 17 janvier.

Ce film est l'histoire de la vie d'une jeune fille nommée Tahereh, victime d'un mariage précoce à un jeune âge. Tahereh veut maintenant essayer d’empêcher sa sœur de connaître le même sort tragique.

