Gala2020: les jeux iraniens parmi les meilleurs du festival français

Téhéran (IRNA) - Les jeux iraniens « Tizran » et « Keep Step » se trouvent parmi les meilleurs du Festival International de Gala 2020 en France. L’événement culturel dédié au jeu se tiendra en ligne et dans un monde virtuel, le Laval virtual world.

Les deux jeux iraniens figurent parmi les trois meilleurs jeux académiques du Festival International de Gala en France. La nouvelle était courte mais ce succès est une grande réalisation enregistrée pour le monde professionnel iranien de jeu. Rappelons que ces deux jeux, réalisés par des étudiants talentueux et des diplômés de la Faculté multimédia de l'Université des arts islamiques de Tabriz, ont remporté des prix importants lors de l’événement culturel annuel de 2019 organisé la Fondation nationale pour les jeux informatique de l’Iran. Ces deux jeux font partie des jeux sérieux. Il s’agit du jeu vidéo mais détourné en produit de formation. Tout en gardant son aspect ludiqu, ce type de jeu se penche sur une activité qui combine une intention « sérieuse » — de type pédagogique, informative, communicationnelle, marketing, idéologique ou d'entraînement. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**