9e Congrès international des neurosciences fondamentales et cliniques

Le Dr Mohammad Taqi Joghatai, président du neuvième Congrès international des neurosciences fondamentales et cliniques, a déclaré dimanche: "Ce congrès vise à fournir une occasion de reconnaître les progrès dans ce domaine de la médecine et d'essayer de rassembler tous les neuroscientifiques, scientifiques de base et cliniciens, doctorants et étudiants pour Faciliter le transfert de connaissances entre eux