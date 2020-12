La Chine appelle les États-Unis à revenir au JCPOA et à lever les sanctions contre l'Iran

S'exprimant lors de son point de presse hebdomadaire à Pékin lundi, Hua Chunying a exhorté les États-Unis à s'acquitter de leurs obligations en vertu d'un accord international, y compris la levée des sanctions imposées contre la République islamique d'Iran.

En réponse à une question sur les remarques du ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, qui avait déclaré qu'un accord au-delà du JCPOA était nécessaire, a-t-elle ajouté «Actuellement, la question nucléaire iranienne a placé dans une condition importante et a une situation très complexe et sensible.»

«Nous appelons tous les membres impliqués dans le JCPOA à travailler pour sauvegarder cet accord nucléaire historique en raison des circonstances et de la situation qui éclipsent la région et de maintenir la retenue et d'agir sur la base des connaissances communes acquises pour protéger le JCPOA», a-t-elle ajouté.

Malgré les changements et les développements dans la région, la Chine estime que la préservation et le respect efficaces du JCPOA sont une condition préalable fondamentale à toute solution politique et diplomatique sur la question nucléaire iranienne.

Notant que le JCPOA ne résoudra pas tous les problèmes de sécurité dans la région, a-t-elle déclaré «La Chine souhaite également établir davantage de canaux de dialogue multilatéral dans la région de l'Asie occidentale et du golfe Persique par le biais de négociations et de consultations égales pour maintenir la paix et la stabilité dans le cadre de la conclusion d'un nouvel accord.»

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**