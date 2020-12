Le ministre syrien des Affaires étrangères rencontre le président du Parlement iranien

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré lors d'une réunion avec le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad que les ennemis ne veulent pas de l'indépendance et du progrès des pays islamiques.

Soulignant le renforcement des liens dans divers domaines politiques, économiques et culturels entre la République islamique d'Iran et la Syrie, le Président de l'Assemblée consultative islamique a déclaré: «Il y a toujours eu une relation croissante entre les deux pays et nous devons également poursuivre le dialogue et la consultation.»

Il a déclaré que les ennemis des deux pays ne veulent pas de l'indépendance, de la dignité et du progrès des pays islamiques, ajoutant: «Le régime sioniste, avec le soutien des États-Unis, cherche à normaliser ses relations avec certains pays islamiques. Les gouvernements et la communauté islamique doivent tenir tête à la voie empruntée par les États-Unis et le régime sioniste et présenter la normalisation des relations à la communauté internationale comme une honte.»

Il a souligné que jusqu'à la présence du régime terroriste israélien et de l'occupant de Qods, il n'y aura pas de sécurité durable dans la région.

Analysant le rôle de premier plan de Qasem Soleimani dans la contribution à la sécurité de la région, le président du Parlement a qualifié la Syrie de première ligne de la résistance contre le régime sioniste et a souligné la poursuite du soutien de la République islamique d'Iran au gouvernement et au peuple syriens.

Faisal Mekdad a déclaré au cours de la réunion que les États-Unis ont une fois de plus montré leur horrible visage dans l'assassinat du martyr Mohsen Fakhrizadeh.

