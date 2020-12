L'Iran cherche une étiquette UNESCO pour quatre éléments

La 15e session de la réunion annuelle du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel se tiendra du 14 au 19 décembre 2020 à Paris. En raison de la pandémie de coronavirus, l'événement se tiendra en ligne.

Le Ministère du patrimoine culturel, du tourisme et de l'artisanat d'Iran présentera à la réunion 4 éléments iraniens à inclure dans la liste du patrimoine culturel immatériel.

L'Iran avec la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan présenteront une miniature, avec l'Arménie - Pèlerinage au monastère de Saint-Thaddée, avec le Tadjikistan - Jashn-i-Mehrgan (fête iranienne et zoroastrienne), et avec la Syrie - Ud (instrument de musique).

Dans sa décision initiale, le Comité d’évaluation du Registre mondial a approuvé l’enregistrement global des deux éléments «Miniature» et «Pèlerinage à Saint Thaddée» et a proposé de transférer les deux éléments «Mehregan holiday» et «Oud music instrument».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**