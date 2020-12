Reconstruction : le ministre de la Défense réaffirme la détermination de l’Iran pour coopérer avec la Syrie

Selon l'IRNA, citant la base d'information du ministère de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, s’exprimant mardi 8 décembre lors d'une rencontre officielle avec le ministre syrien des A.E. Fayçal al-Meqdad, l'a félicité mardi pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères avant de solliciter Dieu d'accorder miséricorde et pardon à l'ancien chef de la diplomatie, le défunt Walid Mouallem.

Le ministre de la Défense et de la Logistique, soulignant que l'ennemi n’a lésiné sur rien pour faire plier la nation iranienne, a ajouté : « Il en a été de même avec la Syrie ces dernières années ».

Faisant référence aux lâches assassinats ciblés perpétrés par l’ennemi visant le haut général Qassem Soleimani, et l’éminent scientifique en nucléaire et en Défense, Mohsen Fakhrizadeh, le brigadier Amir Hatami a indiqué : « Ces actions hostiles de l'ennemi découlent de son désespoir».

Toujours lors de la rencontre, le ministre syrien des Affaires étrangères a condamné au nom de son pays le récent acte terroriste des ennemis de la République islamique visant Mohsen Fakhrizadeh.

Il a ajouté : « C'est un honneur que la République islamique d'Iran et les forces armées de cette terre continuent d’avancer et de se développer malgré les hostilités des États-Unis et du régime sioniste, et ces assassinats n'empêcheront certainement pas l'Iran de suivre une voie scientifique et défensive ».