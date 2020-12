8,5 milliards de dollars d’exportations iraniennes vers les pays arabes

La Chine, l'Irak et les Émirats arabes unis sont classés du premier au troisième, et le Kazakhstan, le Myanmar et Hong Kong sont classés 18e à 20e parmi les pays cibles d'exportation de l'Iran.

Un examen de la liste des 20 principaux pays de destination des exportations iraniennes montre :

Cinq pays arabes à savoir l'Irak avec environ 5,3 milliards de dollars (deuxième place), les Émirats arabes unis avec environ 3,7 milliards de dollars (troisième place), Oman (13e place) avec 244 millions de dollars, après la Turquie, l'Afghanistan, l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, l'Azerbaïdjan et la Russie , la Thaïlande et l'Arménie, le Koweït (14e place) avec 177 millions de dollars et le Qatar (17e place) avec 98 millions de dollars, derrière l'Allemagne et le Venezuela font partie des principaux pays exportateurs des produits iraniens, a fait savoir le directeur général du département arabo-africain de l’Organisation iranienne pour le Développement du Commerce, Farzad Piltane.

Le total des exportations vers les pays arabes mentionnés était d'environ 8 milliards et 565 millions de dollars, a-t-il encore déclaré.

