« Après toi » devient le meilleur film du Festival Salento en Italie

Selon le correspondant culturel de l'IRNA, le film « Après toi » réalisé par Farhad Najafi est devenu le meilleur film du Festival international italien et Roozbeh Rayga directeur du planning des tournages a remporté le meilleur prix du Festival dans cette catégorie.

Ce festival, qui en est à sa dix-septième année, est l'un des festivals les plus prestigieux et les plus anciens d'Italie et d'Europe.

Ce film romantique qui est en fait un drame social raconte l’histoire d’une fille qui erre dans le chaos de ce monde en quête de bonheur. Elle entre dans un taxi, ignorant comment sa vie va changer à jamais ...

