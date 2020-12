Mort en martyr du scientifique Mohsen Fakhrizadeh : les ambassadeurs et les attachés militaires ont signé le livre de condoléances

A cette triste occasion les ambassadeurs, les personnalités et les affiliés militaires de divers pays tels l'Irak, la Libye, le Venezuela, le Tadjikistan, le Kirghizistan, la Palestine, le Pakistan, la Syrie, la Turquie, l'Afghanistan, le Nicaragua, l'Afrique du Sud, Oman, le Yémen, l'OCE, l'Azerbaïdjan, la Serbie, le Mexique et la Corée du Nord , tout en signant le livre commémoratif, ont exprimé leurs condoléances respectifs au peuple, aux forces armées et au gouvernement iraniens.

Le 27 novembre 2020 Mohsen Fakhrizadeh, chef de l’Organisation de recherche et d’innovation du ministère de la Défense, a été assassiné lors d’une attaque terroriste près de Téhéran

L'assassinat du martyr "Mohsen Fakhrizadeh", chef de l'Organisation de recherche et d'innovation du ministère iranien de la Défense, a une fois de plus illustré la politique du double standard des pays occidentaux face au terrorisme.

