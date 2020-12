Vague montante des exportations iraniennes vers l'Eurasie même en période de COVID19

La Commission économique d'Eurasie (la plus grande zone continentale de la planète, comprenant l'Europe et l'Asie) a annoncé qu'en dépit de la pandémie coronale, le volume du commerce économique de l'Eurasie avec l'Iran ne cesse d'augmenter, selon la chaîne News 24 du Kirghizistan, citée par l'IRNA Economic Bureau.

Le volume des échanges commerciaux de l'Eurasie avec l'Iran au cours des 8 premiers mois de 2020 a atteint 2 milliards de dollars, soit une augmentation de 2% d'une année sur l'autre, selon le rapport.

Cette augmentation est due à l’augmentation de 230 milliards d’importations de l’Iran en provenance de la région Eurasie, qui comprend principalement des produits agricoles dans le commerce bilatéral.

Les produits agricoles non transformés et les denrées alimentaires représentant une part de 939 milliards représentent 80% des exportations de l’Eurasie vers l’Iran, tandis que les 575 milliards de dollars des exportations iraniennes vers ces pays (68 des exportations iraniennes) sont principalement constituées de fruits et de noix séchées.

Le commerce extérieur des comtés est principalement affecté par leurs conditions géopolitiques, et la République islamique d'Iran est potentiellement l'un des pays les plus influents de la région et du monde.

Selon des analystes économiques internationaux, malgré la politique étrangère indépendante de l’Iran, la diversité et la nature mêlée des relations internationales chevauchent l’approche politique sensiblement différente de l’Iran avec l’Occident, et en particulier avec les États-Unis dans un contexte de crise au Moyen-Orient.

Cela conduit Téhéran à trouver des amis puissants sur la scène internationale que, dans le cadre de la dépendance bilatérale, des intérêts parallèles parfois même différents et visant à renforcer leur propre position internationale sur la scène internationale coopèrent entre eux pour garantir des intérêts mutuels .

Ce grand privilège de l’Iran, à côté de la vision profonde de Téhéran sur l’Occident, a convaincu depuis longtemps l’Iran d’adopter une approche orientée vers l’Est comme axe principal de sa prise de décision stratégique.

L'accord commercial préférentiel de l'Iran avec l'Eurasie, mis en œuvre le 25 novembre 2019, a depuis lors fourni un motif approprié pour augmenter les transactions internationales de Téhéran à un coût inférieur avec des intérêts plus élevés qu'auparavant.

L'Eurasie est la plus grande zone continentale de la planète, comprenant toute l'Europe et l'Asie. Principalement dans les hémisphères nord et est, il est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, l'océan Pacifique à l'est, l'océan Arctique au nord et par l'Afrique, la mer Méditerranée et l'océan Indien au sud.

La division entre l'Europe et l'Asie en deux continents est une construction sociale historique, car ils n'ont pas de séparation physique claire entre eux; ainsi, dans certaines parties du monde, l'Eurasie est reconnue comme le plus grand des six, cinq ou quatre continents de la Terre.

En géologie, l'Eurasie est souvent considérée comme un seul mégabloc rigide. Cependant, la rigidité de l'Eurasie est débattue sur la base de données paléomagnétiques.

Depuis lors, le volume du commerce bilatéral augmente sans cesse, de sorte que même la pandémie mortelle de Covid-19 n'a pas été en mesure d'affecter ce commerce, et les transactions durables Iran-Eurasie ont même influencé le volume du commerce Iran-UE.

