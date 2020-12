«Transformer nos frontières en ponts est une priorité» (Zarif)

«L’importance du chemin de fer Khaf-Herat n’est pas seulement pour l’Iran et l’Afghanistan, mais pour la grande région», a-t-il tweeté.

«En tant que passerelle qui stimulera le commerce et les échanges interpersonnels, elle contribuera également à la stabilité et au développement régionaux. Transformer nos frontières en ponts est une priorité», a ajouté Zarif.

Le ministre iranien des transports et du développement urbain, Mohammad Eslami, a déclaré que le gouvernement avait investi plus de 28 billions de rials (plus de 666,6 millions de dollars) pour l'achèvement du projet de chemin de fer Khaf-Herat qui doit être officiellement inauguré demain.

Le Khaf-Herat, long de 222 kilomètres, fait partie du corridor ferroviaire Iran-Afghanistan. Le projet, lancé au cours de l’année fiscale 2007-2008, relie la ville de Khaf, dans l’est de l’Iran, à la ville de Ghoryan, dans l’ouest de l’Afghanistan.

Selon le ministre Eslami, la cérémonie d’inauguration réunira les présidents des deux pays ainsi que les ministres des transports des deux parties.

