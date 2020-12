L'Iran et l'UE ont tenu un 5e cycle de pourparlers de haut niveau en ligne

La réunion était coprésidée par le vice-ministre iranien des Affaires étrangères aux Affaires politiques, Seyyed Abbas Araghchi, et par la secrétaire générale du Service européen pour l'action extérieure, Helga Maria Schmid.

En plus de passer en revue la coopération précédente, les deux parties ont discuté de la coopération future conjointe sous les thèmes des défis liés à la migration et aux demandes d'asile, la lutte contre les stupéfiants, les questions bilatérales dans des domaines pertinents tels que l'économie, le commerce, l'agriculture, les transports, etc. , coopération humanitaire comprenant la lutte contre le nouveau coronavirus et la gestion des catastrophes naturelles ainsi que l'énergie nucléaire pacifique.

