L'Iran annonce des sanctions contre l'envoyé américain au Yémen et cite son rôle central dans la catastrophe humanitaire

Dans un communiqué mercredi, le ministère a déclaré que Téhéran avait mis le nom de Henzel sur sa liste noire, soulignant son rôle dans la crise humanitaire au Yémen.

Le communiqué indique que l'envoyé américain était impliqué dans la direction de la guerre destructrice, du massacre de personnes innocentes et opprimées, des armes, du soutien financier et politique à la coalition de l'agresseur, et des sanctions cruelles et inhumaines en cours au Yémen alors qu'il jouait un rôle dans un «sinistre scénario »de la désintégration du Yémen, ainsi que des mesures destructrices pour empêcher un règlement politique de la crise yéménite et la persistance consécutive de la catastrophe humanitaire dans le pays, qui est décrite comme la« plus grande tragédie du siècle ».

Le ministère a déclaré que l'envoyé américain avait été sanctionné sur la base d'une loi intitulée «Contre la violation des droits de l'homme par les États-Unis et les actions aventureuses et terroristes» adoptée par le Parlement iranien en 2017.

Selon des preuves suffisantes, l'ambassadeur américain au Yémen a joué un rôle déterminant dans l'organisation, le financement, l'armement, la direction et l'exécution des actions de la coalition de l'agresseur au Yémen, a ajouté le communiqué, soulignant son rôle dans la violation des principes fondamentaux de le droit international, y compris le droit international humanitaire, et dans l'imposition de sanctions américaines illégales à la population du Yémen.

L'annonce est intervenue un jour après que l'administration du président américain sortant Donald Trump a ajouté les noms de l'ambassadeur d'Iran au Yémen à la liste de ses sanctions.

