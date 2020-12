Téhéran se dit "ouvert " pour le retour des États-Unis à l'accord nucléaire

Mohammad Javad Zarif a toutefois déclaré que le programme de missiles de l’Iran n’était pas négociable et qu’il était hors de question de conditionner cela au retour des États-Unis au Plan global d'action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC).

Le très haut diplomate iranien a également qualifié l'accord nucléaire de « grande réalisation » et de « réussite » pour l'Iran.

Insistant sur le fait que l'accord avait éliminé la menace sécuritaire pour l'Iran, Zarif a indiqué que ce pacte a contribué à mettre fin à six résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté : « Le PGAC était un accord juridique entre les six pays et endossé par une résolution du Conseil de sécurité et les 104 pages du document du Pacte multilatéral étaient si fortes que Trump n'a pas pu faire condamner l'Iran aux Nations Unies ni au Conseil de sécurité pendant quatre année de son mandat. »

Le président sortant américain Donald Trump s'est retiré du PGAC en 2018.



Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**