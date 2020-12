L'Iran exhorte la communauté internationale à rester vigilante contre la réimmergence de Daech

Dans une déclaration publiée vendredi, Khatibzadeh a félicité le troisième anniversaire du gouvernement irakien et la victoire de la nation sur le groupe terroriste Daech.

Saluant la victoire en raison de la ferme détermination et du courage intégré du gouvernement et de la nation irakiens ainsi que de toutes les forces militaires et de sécurité de l'Irak, Khatibzadeh a déclaré que le triomphe sur le terrorisme inclusif a été inspiré par l'autorité religieuse irakienne, l'ayatollah Ali al- Sistani.

Soulignant le soutien de la République islamique d'Iran à l'Irak dans la lutte contre le terrorisme de l'Etat islamique, le porte-parole a déclaré: «Le gouvernement et la nation iraniens ont toujours soutenu le gouvernement et la nation irakiens et n’épargneront aucun effort pour contribuer à la solidarité, à la sécurité, à la stabilité, à l’établissement, au développement et à la prospérité de l’Irak.»

Il a également salué les sacrifices consentis par les martyrs iraniens et irakiens dans la «sainte lutte» contre le terrorisme, déclarant: «La collaboration et les relations entre les deux gouvernements ont abouti à l'assassinat du martyr Qassem Soleimani et du martyr Abu Mahdi al-Muhandis, connus comme les commandants de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.»

«Bien que la force militaire de Daech ait été vaincue, les pensées Takfiri, anti-humaines et terroristes et les soutiens régionaux et extra-régionaux manifestes et secrets pour cela se poursuivent, et il est nécessaire que la communauté internationale soit vigilante face à la propagation idéologique et à la résurgence de ce courant », a ajouté Khatibzadeh.

En novembre 2017, les forces militaires irakiennes ont capturé la ville frontalière de Rawa, la dernière ville sous le contrôle de l'Etat islamique, marquant l'effondrement du califat autoproclamé du groupe terroriste.

Le commandant iranien décédé, le général de division Qassem Soleimani, a annoncé le 21 novembre 2017 que le califat autoproclamé du groupe terroriste de Daech s'était officiellement effondré dans les territoires islamiques après la reprise de son dernier bastion à Albu Kamal, en Syrie.

Début janvier 2020, une frappe de drone américain près de l'aéroport international de Bagdad a assassiné le lieutenant-général Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis, le commandant en second du groupe antiterroriste des Unités de mobilisation populaire (PMU) irakiennes, ainsi que plusieurs autres.

