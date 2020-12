L’Iran, désormais autosuffisant en production d’essence

Téhéran (IRNA)- Grâce à la mise en œuvre de plans visant à augmenter la production et à améliorer la qualité des raffineries du pays, et surtout, au lancement de la troisième phase de la raffinerie Persian Gulf Star dans la ville portuaire méridionale de Bandar Abbas, l'Iran a non seulement atteint l'autosuffisance en essence, mais est également devenu un exportateur actif de ce carburant.

Grâce à la mise en œuvre de projets de développement dans des raffineries en Iran, le pays est devenu le premier producteur d'essence de la région, au premier rang de la production d'essence dans la région, et au deuxième rang de l'OPEP. Bien que la capacité totale de raffinage de l'Iran soit passée de 1 850 000 barils par jour à 2 150 000 barils, la production de produits à haute valeur ajoutée tels que l'essence était également au centre des préoccupations et la croissance est bien supérieure à la capacité totale de raffinage du pays. En 2012, l'Iran a produit 51 millions de litres d'essence par jour, mais aujourd'hui, la capacité de production quotidienne du pays est de 112 millions de litres. Les statistiques montrent que dans l'année civile iranienne 1398 (terminée le 20 mars 2020), la production d'essence selon la norme européenne a atteint 91 millions de litres par jour, et de carburant diesel de la norme européenne 73 millions de litres.

