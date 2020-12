Les sanctions américaines sont un « crime » contre l’humanité (Cinéaste iranien)

Madjid Madjidi qui s’exprimait samedi 12 décembre lors de l'atelier « Master Class » consacré aux réalisateurs et étudiants actifs dans le cinéma chinois, tenu en marge du Festival international du film de Hainan a ajouté : « Le peuple iranien est dans une situation difficile et souffre depuis 40 ans pour cause des sanctions oppressives américaines ».

« La raison pour laquelle le peuple iranien fait l’objet des sanctions américaine c’est que cette nation se veut indépendant et veut voler de ses propres ailes », a-t-il expliqué.