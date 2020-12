Production scientifique : l'Iran parmi les 14 premiers pays du monde

Gholamhossein Rahimi a déclaré samedi lors d'une cérémonie en l'honneur d'étudiants et de technologues sélectionnés : « Au cours de la dernière décennie, l'Iran a su se classer 15e dans le monde en termes de production d'articles publiés. Il monte à la 14e position cette année. Les références à des articles publiés de scientifiques iraniens ont également augmenté à l’échelle mondiale. »

Le Vice-ministre de la Recherche et de la Technologie a rappelé : "Avec la fin de la guerre imposée, une bonne opportunité s'est créée pour travailler dans le domaine de la science et de la technologie chez nous. L’Iran peut offrir aujourd’hui des formations en doctorat. De plus, personne ne pensait que l’Iran pouvait participer au développement mondial, mais au cours des deux dernières décennies, nous avons enregistré de bons résultats dans ce domaine.

M.Rahimi a ajouté : « 'Iran a fait de grands progrès dans le domaine de la science et de la technologie et a essayé d'éliminer les lacunes dans le système de l’Éducation nationale et a obtenu des succès à cette fin ».

