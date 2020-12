Stimuler le commerce bilatéral, objectif principal du Forum d'affaires Iran-UE

S'exprimant dans une interview avec l’IRNA, Mir-Hadi Seyyedi a réitéré que le principal objectif derrière l'organisation du Forum des affaires Iran-UE était d'ouvrir des voies appropriées pour accroître les interactions commerciales et économiques.

Ce prestigieux forum commercial et économique débutera le lundi 14 décembre et se poursuivra jusqu'au mercredi 16 décembre, a-t-il déclaré, ajoutant: «Plus de 60 personnalités éminentes d'Iran et d'Europe prononceront des discours séparés lors du Forum.

Ouvrir des voies appropriées pour de nouveaux développements dans ce domaine peut conduire à la reprise des relations commerciales bilatérales, à la création de nombreuses opportunités pour promouvoir les exportations non pétrolières, stimuler les exportations et diversifier les marchés cibles d'exportation ainsi qu'une coopération conjointe, a-t-il ajouté.

En plus du forum de trois jours, 12 sujets de formation et d'éducation liés au commerce international seront présentés par des instructeurs iraniens et européens qui peuvent aider à améliorer l'expertise des entreprises iraniennes pour pénétrer les marchés mondiaux.

Il a poursuivi en disant que ce commerce et cette entreprise se dérouleront même dans le cadre d'un webinaire.

Le volume du commerce extérieur de l’Iran avec les États membres de l’UE au cours des sept premiers mois de l’année en cours (du 21 mars au 22 octobre) a dépassé 15 910 816 tonnes, d’une valeur de 8 807 879 841 dollars.

La République islamique d'Iran a exporté plus de 5 605 891 tonnes de produits d'une valeur de 2 066 840 538 dollars vers les États membres de l'UE du 21 mars au 22 octobre 2020.

Le volume total du commerce extérieur de l’Iran a atteint 38,278 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l’année en cours, soit une baisse de 17,5% par rapport à la même période de l’année dernière.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**