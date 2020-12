Rohani: Trump a été humilié par le JCPOA devant la communauté internationale

Téhéran (IRNA)- "Le JCPOA s'est tenu devant Trump et l'a humilié trois fois au Conseil de sécurité et devant la communauté internationale.", a déclaré le président Rohani lors d'une conférence de presse avec des journalistes iraniens et étrangers.

Lors d'une conférence de presse en présence des journalistes iraniens et étrangers, le président de la République islamique d'Iran s'est exprimé sur les questions régionales et internationales. Le Dr. Rohani a souligné: "Le gouvernement ne permettra à personne de retarder la levée des sanctions même d'une heure ni d'une minute." "La guerre économique de Trump a échoué. Le monde entier reconnaît que les Etats-Unis ont perdu cette guerre. Le monde entier fait pression sur les États-Unis pour qu'ils reviennent au JCPOA et pour que cet accord devienne actif. L'un des grands succès du gouvernement actuel est d'empêcher, de toutes ses forces, la destruction du JCPOA.", a ajouté le chef du gouvernement iranien.