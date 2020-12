Coronavirus en Iran : 251 décès dans le bilan de ce lundi

Selon l'IRNA, Sima Sadat Lari s’exprimant lors de son point de presse se penche lundi les dernières statistiques sur la maladie mortelle et les décès en Iran et ajouté: « Au cours des dernières 24 heures entre dimanche et lundi midi ( 14 décembre 2020), 7 501 nouveaux patients atteints du Covid 19 ont été identifié dans le pays et 1322 personnes ont été hospitalisées.

« Avec ce chiffre, le nombre total de patients atteint du Covid 19 dans le pays passe à un million et 115 mille et 770 personnes », a-t-elle fait savoir.