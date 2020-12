En attendant la liberté, les détenus d'Evin lisent "En attendant Godot"

La lecture de la pièce "En attendant Godot" se réalise dans le cadre d'un programme dramaturgique de l'unité culturelle et artistique du centre de détention d'Evin qui organise la mise en scène et la lecture des œuvres d'auteurs renommés. La littérature française et francophone, riche surtout dans le secteur théâtral, occupe certainement une place de premier plan dans ce programme culturel qui contribue largement au bien-être psychologique, à la création intellectuelle et à l'augmentation de la confiance en soi des détenus dans la maison d'arrêt d'Evin.

Les pièces sélectionnées sont lues sous la supervision de l'expert en art dramatique du centre de détention d'Evin et en respectant les normes dramaturgiques. Ce programme culturel cherche aussi des objectifs éducatifs. Des techniques de respiration, des méthodes de prononciation, des méthodes du développement des émotions, des techniques de lecture des textes dramatiques et des règles de performance professionnelle sont également enseignés aux participants dans ce programme culturel. En outre, les techniques scéniques, la critique littéraire et l'analyse de contenu, l'initiation avec la littérature dramatique mondiale et la lecture correcte des constituent une autre partie des formations inclues dans ce projet créatif offert aux détenus d'Evin.

A la fin de chaque atelier théâtral qui dure généralement pour une période d'un mois, les rôles seront attribués aux personnes plus douées et la lecture finale sera ainsi réalisée. Mais la production artistique des participants ne s'arrête pas à ce niveau car la voix des acteurs sera enregistrée dans le studio en vue d'être diffusée à l'attention d'autres détenus via la radio et la télévision du centre de détention d'Evin.

L'Unité culturelle du centre de détention d'Evin pour la saison d'automne a organisé l'atelier de lecture de la pièce "En attendant Godot" de Samuel Beckett sous la direction de Parsa Pouladvand, metteur en scène et expert artistique de l'Organisation iranienne des centres de détention. Parsa Pouladvand a déjà réalisé plusieurs mises en scène avec la participation des acteurs issus des centres de détention. Les acteurs de la lecture de pièce "En attendant Godot" sont:

Daniyal-F dans le rôle d'Estragon

Massoud-Sh dans le rôle de Vladimir

Mohammad -A dans le rôle de Lucky

Saeid-Sh dans le rôle de Pozzo

Iman-A dans le rôle du Garçon

Mohammad-Kh qui s'occupe de la narration.

