L'Iran joue un rôle efficace dans l'identification des types d'organismes marins

L’Iran est situé entre les vastes eaux de la mer Caspienne au nord et du golfe Persique et la mer d'Oman au sud, et est un pays riche en ressources génétiques sur terre et en mer. Les conditions requises pour financer l'économie iranienne peuvent être fournies par la planification, l'identification et la protection des espèces marines, a indiqué le responsable iranien.

Certaines recherches indiquent qu'il existe environ 1 400 espèces d'organismes marins dans les eaux territoriales iraniennes du golfe Persique et de la mer d'Oman, mais des scientifiques iraniens ont réussi à identifier plus de 1 300 nouveaux organismes dans ces eaux.

