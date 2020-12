L'Iran soutiendra le peuple et le gouvernement syriens jusqu'à la victoire finale sur le terrorisme, assure le président Rouhani

Le président Rouhani a décrit les relations Iran-Syrie comme stratégiques, amicales et fraternelles à travers l'histoire et a déclaré: «Ces dernières années, la République islamique d'Iran a toujours soutenu le peuple syrien dans la défense de la vérité et la lutte contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale.»

Rouhani a exprimé ses condoléances pour la mort du ministre syrien des Affaires étrangères Walid Muallem et a apprécié ses efforts pour renforcer les relations entre les deux pays.

Dans le cadre des pourparlers d'Astana, a déclaré Rohani, Téhéran poursuivra ses efforts pour aider à établir pleinement la stabilité et la paix en Syrie.

Shafiq Dayoub, pour sa part, a déclaré: «Le gouvernement et le peuple syriens veulent préserver toutes les réalisations précieuses qui ont été réalisées au cours des quatre dernières décennies dans les relations stratégiques avec la République islamique d'Iran».

Appréciant le soutien du peuple et du gouvernement iraniens au peuple syrien dans les moments difficiles, le nouvel ambassadeur syrien a ajouté: «La Syrie lutte toujours contre le terrorisme sous toutes ses formes».

Il a également remercié les activités diplomatiques de l'Iran pour l'instauration d'une paix et d'une stabilité complètes en Syrie et ses efforts pour le Comité constitutionnel de ce pays, un plan qui vise la sécurité et la stabilité de la région sera maintenu.

