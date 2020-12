L'Iran parmi les producteurs de Remdesivir dans le monde

Un médicament nommé Remdesivir produit par une société iranienne basée sur le savoir peut être exporté vers le marché étranger, a déclaré le directeur général adjoint de la société basée sur le savoir, Mohammad Ali Maleki, lors d'un entretien avec IRNA lors de la cérémonie d'inauguration de la production de remdesivir dans le comté de Saveh dans la province de Markazi.

La société est prête à produire en masse le médicament après approbation par la Food and Drug Administration et sera disponible pour les hôpitaux locaux après sa production de masse, a-t-il souligné.

Le médicament iranien Remdesivir a été formulé et produit pour guérir les patients atteints de COVID-19 et est actuellement en cours d'enregistrement légal auprès de la Food and Drug Administration pour entrer sur le marché, a noté Maleki.

En raison d'effets secondaires graves, le médicament doit être prescrit par des spécialistes et le médicament ne doit être utilisé que dans les hôpitaux du pays, a-t-il souligné.

Répondre aux besoins internes est notre priorité, qui en obtenant les permis nécessaires, nous ouvrons la voie à l'exportation du produit, a ajouté le directeur général adjoint de la société Maleki.

