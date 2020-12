L'Iran, une grande partie du sport de l'ancien continent

Cheikh Fahad al-Ahmad al-Sabah, en marge de l'Assemblée générale du Conseil olympique asiatique à Mascate, a rencontré le président du Comité national olympique iranien Reza Salehi Amiri.

«L'assistance au Comité national olympique, aux sports et aux athlètes iraniens est une aide au Conseil olympique d'Asie, et nous soutenons les sports iraniens, et nous servons les sports de votre pays au Conseil olympique d'Asie sur n'importe quelle question», a déclaré le président du COA.

«Toutes vos préoccupations ont été portées à l’attention du Conseil olympique asiatique par l’intermédiaire de vos collègues, et certaines d’entre elles sont en cours d’étude ou d’examen», a-t-il ajouté.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**