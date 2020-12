Accord nucléaire : la Commission mixte du PGAC se réunit en visioconférence ce mercredi

Selon le ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, porte-parole de la diplomatie iranienne en réponse à la question d'un journaliste sur l'ordre du jour de ce rendez-vous en ligne de la Commission mixte, prévue ce mercredi 16 décembre, a déclaré : « Il s’agit de l’une des réunions régulières et routine de la Commission mixte du PGAC qui se tient tous les trois mois au niveau des vice-ministres et des directeurs politiques des pays signataires, visant à faire le point sur le processus de mise en œuvre de l’accord multilatéral et les obstacles à honorer par les parties des engagements. »

« Compte tenu des considérations liées au Covid 19, cette réunion se tiendra selon le calendrier prévu aujourd'hui, mercredi 16 décembre, à 9h30 heure de Téhéran, en ligne sous forme de visioconférence, comme de nombreuses réunions internationales en cette période de crise sanitaire », indique le diplomate.

