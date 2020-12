Ne faites pas confiance à l'ennemi et maintenez l'unité nationale (Leader)

Téhéran (IRNA)-Le Leader de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, recevant en audience, ce mercredi, la famille du haut commandant Qassem Soleimani et un certain nombre de responsables militaires et politiques du pays ainsi qu' un groupe d’organisateurs des cérémonies commémoratives à l’approche de l’anniversaire de la mort en martyr du défunt général et de sa compagnon irakien de lutte anti-Daech, Abu Mahdi al-Mohandes, lâchement assassinés par les Américains, a déclaré : « Les funérailles historiques qui ont déplacé des millions de personnes, en Iran et en Irak, pour rendre hommage aux défunts martyrs Soleimani et Abu Mahdi al-Mohandes, ont été la première gifle sévère infligée aux (criminels) américains, mais la gifle la plus sévère sera de briser la fausse aura de l'Arrogance, et cela par notre puissance douce (Soft Power) et par les expulser de la région. »

« Héros de la nation iranienne » et « Héros de l’Oummah islamique », c’est ainsi qu’a qualifié le Leader le défunt martyr Qassem Soleimani, à l’occasion d’une rencontre ce mercredi 16 décembre, avec la famille du haut général et un certain nombre de responsables militaires et politiques du pays dont le commandant en chef du CGRI (Corps des gardiens de la Révolution islamique).Certes, a-t-il poursuivi, les commendataires et les auteurs de ce crime, seront punis. « La vengeance est certaine et tombera au bon moment », a promis le Leader. Ayatollah Khamenei, soulignant que le martyr Soleimani a vaincu l'arrogance tant durant sa vie qu’avec sa mort en martyr, a ajouté : Le Président américain a reconnu qu’ils ont dépensé 7 billions de dollars dans la région, et malgré cela ils ont fini par profiter de l’obscurité pour se rendre pour quelques heures dans leur base militaire implanté dans la région. » « Le monde entier reconnaît que les États-Unis (qui se sont déployés à la tête d’une coalition militaire dans la région au nom de la prétendue lutte anti-terroriste) n’ont pas atteint leurs objectifs en Syrie et en particulier en Irak. Le héros de cette grande réalisation est le général Soleimani, qui l’a fait de son vivant », se félicite le Leader.