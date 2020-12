Syrie : l'Iran appelle au retrait des troupes américaines

New York (IRNA)- L’ambassadeur et le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Madjid Takht Ravantchi, qualifiant d’ « illégale » la présence de troupes américaines en Syrie a déclaré : « Cette présence vise à donner suite aux objectifs latents » a prévenu le diplomate avant d’appeler au retrait des forces US du pays.

Majid Takht Ravantchi a tenu ces déclarations à l'occasion d'une réunion ce mercredi 16 décembre du Conseil de la sécurité de l'ONU sur la Syrie. « Il revient à tous de respecter pleinement la souveraineté, l'indépendance politique et l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie », a insisté le diplomate. Le représentant iranien a réitéré à cette occasion l'opposition de Téhéran à toute action séparatiste à toute initiative illégitime visant à créer des régions autonomes en Syrie. Il a également insisté sur le fait que toutes les forces étrangères présentes sans l'autorisation du gouvernement syrien doivent quitter le pays. Le Représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a ajouté : «La République islamique d'Iran est pleinement attachée à une solution politique à la crise syrienne, et ce message a été réitéré lors de la récente visite du ministre syrien des Affaires étrangères à Téhéran, où un large éventail de questions a également été abordé, dont notamment les moyens de renforcer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie et d'alléger les souffrances de son peuple sinistré. »