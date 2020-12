Sureté maritime : l'Iran contre le sabotage

Interrogé sur l'explosion et l'incendie d'un pétrolier en mer Rouge, le diplomate iranien a déclaré : « La République islamique d'Iran désapprouve tout agissement et tout acte de sabotage qui sapent la sécurité et la sureté des transports maritimes et la liberté du commerce international ».

Il a réitéré à cette occasion sur la position de principe de la République islamique d'Iran en faveur du maintien de la stabilité et de la sécurité régionales.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a émis l'espoir de voir les pays de la région intensifier leurs efforts pour renforcer la coopération en matière de la sécurité maritime, de la lutte contre la piraterie et de la lutte contre le trafic de drogues illicites afin de parvenir à une sécurité régionale durable.

La société britannique de sécurité maritime Ambrey a récemment déclaré qu’un pétrolier grec a été endommagé par une mine dans un port saoudien aux abords du terminal de Choukaïk.

Le pétrolier Agrari, qui bat pavillon maltais, est exploité par l'armateur grec TMS Tankers, selon Ambrey.

Selon les informations l’incident n’a fait aucune victime ni blessé. Le port où s’est produit l’incident est situé en mer Rouge, au nord de la frontière yéménite où une guerre dévastatrice menée par Riyad est en cours.

La guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, en majorité des civils, selon des ONG et a provoqué d'après les Nations unies la pire crise humanitaire en cours dans le monde.

