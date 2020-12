Saisie des centaines de tonnes de stupéfiants : l’Iran met l’ONU au courant

Selon le rapport du mercredi 16 décembre de l’IRNA, dans une lettre, dont une copie a été remise à l'agence de presse IRNA à Londres, Kazem Gharibabadi a déclaré que la plus grande quantité de ces découvertes était liée à l'opium avec 621 388 kilogrammes.

Il a poursuivi: « Le montant des saisies et de la confiscation d’autres drogues comprenait 76 625 kg de cannabis, 17 500 kg de morphine, 22 815 kg d’héroïne, 13 458 kg de verre (méthamphétamine) et 25 336 kg d’autres substances.

Le nombre d'opérations menées dans ce domaine montre la conviction et la détermination de l’Iran à lutter contre le trafic de drogue à l’intérieur et sur les frontières.

La culture et la production d'opium et de substances psychédéliques se développent à un rythme sans précédent, et l’abus de consommation et le trafic de drogue en sont une conséquence destructive qui sape le développement et la stabilité à l’échelle mondiale.

L'Iran est l'une des principales voies d'acheminement de l'opium ou de l'héroïne en provenance d'Afghanistan, premier producteur mondial de drogue, vers l’Europe, passé par la frontière irano-afghane ou via le Pakistan. Selon le dernier rapport annuel de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), l'Iran a saisi en 2017 plus de 630 tonnes d'opium et près de 39 tonnes d'héroïne et de morphine, soit respectivement 91% et 20% des saisies mondiales des stupéfiants.

