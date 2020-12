Le gouvernement exerce tout son pouvoir pour briser les sanctions, assure le président Rouhani

Faisant référence aux sanctions américaines unilatérales illégales contre l'Iran, le président Rouhani a déclaré que cela faisait deux ans que l'Iran était soumis à la guerre économique américaine.

Selon lui, l'unité entre le peuple iranien fait céder l'ennemi à la volonté des Iraniens.

Il a dit que très certainement, la résistance héroïque du peuple iranien obligera la prochaine administration américaine à y succomber et à revenir à ses engagements, une référence au Plan d'action global conjoint.

Il espère qu'avec la coopération, la synergie et la solidarité, l'économie iranienne se développera de plus en plus chaque jour.

Lors de la 37e série de cérémonies d'inauguration à travers le pays cette année, le président Rouhani a inauguré 99 projets de transport et de développement urbain par vidéoconférence.

Deux stations de métro à Téhéran, quatre stations de métro à Tabriz, certains projets à Machhad et plusieurs projets à Ispahan et Chiraz font partie des projets qui ont été ouverts aujourd'hui.

Il a également inauguré aujourd'hui une centrale d'incinération de 200 tonnes à Nowshahr, dans le nord de l'Iran.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**